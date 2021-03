Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Cristiano Ronaldo ne vaut plus 100M€ !

Publié le 11 mars 2021 à 1h30 par A.C.

A Turin, on commencerait sérieusement à songer à un possible départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus.

Face au FC Porto ce mardi, Cristiano Ronaldo a connu son troisième échec en Ligue des Champions avec la Juventus. Un troisième échec qui fait mal et qui pourrait bien sonner le glas de son escapade italienne. Son salaire de 31M€ par an est devenu un véritable poids pour la Juventus, obligée de vendre au moins un joueur majeur par an afin d’'équilibrer les comptes. Mais ou pourrait rebondir Cristiano Ronaldo, plusieurs sources ont évoqué l’intérêt du Paris Saint-Germain, mais également celui de son ancien club de Manchester United.

Pour Cristiano Ronaldo, c’est minimum 60M€