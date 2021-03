Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos va faire une annonce tonitruante !

Publié le 11 mars 2021 à 16h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos serait plus que jamais dans le viseur du PSG. Toutefois, le vétéran de 34 ans devrait annoncer ce jeudi après-midi qu'il veut rester au Real Madrid.

Après 16 saisons de règne au Real Madrid, Sergio Ramos pourrait faire ses valises et changer de cap à l'été. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine merengue peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit depuis le 1er janvier. Une information qui n'aurait pas échappé au PSG et à d'autres écuries européennes, bien décidés à profiter de la situation pour l'accueillir les bras ouverts. Toutefois, Sergio Ramos ne serait pas encore prêt à quitter le Real Madrid.

Sergio Ramos veut rester au Real Madrid

Selon les informations de José Luis Sanchez, divulguées dans El Chiringuito , Sergio Ramos devrait faire une annonce fracassante sur son avenir ce jeudi. Alors qu'il tiendra une conférence de presse à 17h, l'international espagnol aurait l'intention d'afficher son intention de rester au Real Madrid. Une message qui devrait soulager Zinedine Zidane.