Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Sergio Ramos a tranché pour son avenir !

Publié le 11 mars 2021 à 11h45 par D.M.

Alors que Sergio Ramos voit son contrat prendre fin à la fin de la saison, son entourage l’encouragerait à prolonger son aventure au Real Madrid et de repousser les appels du PSG.

Au Real Madrid depuis 2005, Sergio Ramos pourrait tourner une page importante de sa carrière de joueur à la fin de la saison. Le joueur de 34 ans voit son contrat expirer en juin prochain et n’a toujours pas trouvé de terrain d’entente avec son club. Le défenseur central se serait entretenu à de nombreuses reprises avec Florentino Perez, dont il est très proche, mais la situation reste dans l’impasse et un départ serait loin d’être exclu. Le PSG, Manchester City et Manchester United seraient intéressés par Sergio Ramos, incité à rester au Real Madrid la saison prochaine.

L'entourage de Sergio Ramos souhaite qu'il reste au Real Madrid