Mercato - PSG : Un énorme danger pour Leonardo dans ce dossier à 0€ ?

Publié le 11 mars 2021 à 11h15 par D.M.

A la recherche d’opportunités sur le marché, le PSG aurait ciblé Georginio Wijnaldum, en fin de contrat en juin prochain avec Liverpool. Mais le milieu de terrain figurerait sur les tablettes d’autres prestigieux clubs européens.

Fragilisé par la crise du Covid-19, le PSG voudrait faire des économies et recruter malin lors du prochain mercato estival. Leonardo souhaiterait se tourner vers des joueurs libres et aurait notamment ciblé Georginio Wijnaldum, sous contrat jusqu’en juin prochain avec Liverpool. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, journaliste pour le Guardian , le milieu de terrain pourrait bien quitter la Premier League à l’intersaison et rejoindre une nouvelle équipe. Le PSG serait un sérieux candidat, mais il ne serait pas tout seul sur ce dossier.

Wijnaldum dans le viseur de l'Inter, mais...