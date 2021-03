Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, PSG... La presse espagnole lâche le prochain club de Lionel Messi !

Publié le 11 mars 2021 à 10h10 par B.C.

Libre cet été, Lionel Messi ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. Cependant, l’Argentin aurait déjà tranché pour la fin de sa carrière.

Désireux de partir l’été dernier, Lionel Messi arrive en fin de contrat et aura cette fois-ci le choix pour son avenir. L’international argentin est notamment courtisé par le PSG et Manchester City, mais le FC Barcelone peut toujours avoir l’espoir de conserver sa star grâce au retour de Joan Laporta. Élu président ce dimanche, l’homme de 58 ans entretient d’excellentes relations avec Lionel Messi et souhaite rapidement mettre fin à ce dossier. D’après les informations de la Cadena SER , l’entourage de l’attaquant aurait annulé une rencontre importante afin d’entendre en priorité la proposition de Joan Laporta. Un avenir au FC Barcelone est donc envisageable pour Lionel Messi, qui aurait déjà une idée précise de sa fin de carrière.

Une arrivée en MLS à l’été 2023 déjà actée ?