Mercato - PSG : Le clan Messi prend une grosse décision pour son avenir !

Publié le 11 mars 2021 à 8h45 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi se rapproche inexorablement d’un départ dans les prochains mois. Alors que l’entourage de l’Argentin avait prévu une réunion pour évoquer une possible arrivée du côté du PSG, le retour de Joan Laporta à la tête du FC Barcelone pourrait changer la donne…

Lionel Messi a peut-être disputé son dernier match de Ligue des champions sous le maillot du FC Barcelone ce mercredi. Malgré un but exceptionnel des 30 mètres face au PSG, l’Argentin n’est pas parvenu à renverser le club de la capitale (1-1) sur la pelouse du Parc des Princes. Le club culé dit adieu à la Coupe d’Europe dès les huitièmes de finale, une première depuis 2007. Le Barça peut toutefois se rassurer avec sa prestation aboutie, de bon augure pour l’avenir. Joan Laporta vient en effet de retrouver la présidence des Blaugrana et aura la lourde tâche de relancer le club sportivement et économiquement dans les prochains mois, et il souhaite le faire avec Lionel Messi. L’Argentin est bientôt libre et n’a toujours pas prolongé son bail, alors que le PSG se tient à l’affût pour mettre la main sur lui. Comme vous l’a récemment indiqué le10sport.com, Lionel Messi envisage sérieusement de rester grâce à la présence de Joan Laporta en Catalogne, mais ce dernier devra désormais trouver les bons arguments.

Le clan Messi annule une rencontre cruciale pour discuter avec le Barça