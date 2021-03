Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De gros doutes sur l’arrivée de Sergio Agüero ?

Publié le 11 mars 2021 à 1h00 par T.M.

De plus en plus, il est question d’une arrivée de Sergio Agüero au FC Barcelone. Néanmoins, en Catalogne, on se poserait certaines questions sur le buteur de Manchester City.

Sous l’impulsion de Joan Laporta, récemment élu président, un nouveau projet va se mettre en place au FC Barcelone. Et cet été, à l’occasion du mercato, de grands noms pourraient débarquer en Catalogne. Dernièrement, il a notamment été question d’une arrivée de Sergio Agüero, en fin de contrat avec Manchester City. Et avec l’Argentin, le Barça pourrait d’ailleurs frapper une pierre deux coups. Alors qu’Agüero est très proche de Lionel Messi, cela pourrait convaincre La Pulga de prolonger et avec El Kun, la succession de Luis Suarez serait enfin bouclée. Mais encore faut-il que le FC Barcelone soit sûr à 100% de ce recrutement.

« Il y a des doutes concernant son physique »