Mercato - OM : Nommé président de l’OM, Pablo Longoria s’enflamme !

Publié le 11 mars 2021 à 18h15 par T.M.

Dans l’énorme révolution de Frank McCourt à l’OM, Pablo Longoria a été promu président du club phocéen. De quoi rendre fier l’Espagnol.

Ces derniers jours, beaucoup de chose ont changé à l’OM. En effet, pour remettre le club phocéen sur de bons rails et entamer un nouveau chapitre, Frank McCourt a acté une énorme révolution. Alors que Jorge Sampaoli a été nommé entraîneur, cela a également bougé dans l’organigramme. Jacques-Henri Eyraud a quitté ses fonctions de président de l’OM et c’est Pablo Longoria, qui était alors « Head of Football », qui a été promu à la tête du club phocéen. Désormais, c’est donc l’Espagnol qui a les clés de l’OM et McCourt compte énormément sur lui pour mener à bien son projet.

« Je suis excité de commencer à servir ce club en tant que président »