Mercato - OM : Cette nouvelle bombe sur la vente de l'OM !

Publié le 11 mars 2021 à 14h10 par A.M.

Un mois après la vidéo dans laquelle il annonçait que la vente de l'OM était bouclée, Thibaud Vézirian en rajoute une couche. Et il insiste sur le fait que tout soit signé.

Il y a un mois, Thibaud Vézirian lâchait une énorme bombe sur la vente de l'OM. Sur son compte YouTube , le journaliste assurait effectivement que Frank McCourt avait accepté de vendre le club phocéen à la holding du prince saoudien Al-Walid bin Talal. Toutefois, un communiqué annonçant l'officialisation de la vente de l'OM devait être publié dans la foulée. Mais cela n'est toujours pas le cas. Pire encore, les démentis s'enchaînent, notamment de la part de Frank McCourt qui n'a cessé de répéter qu'il ne souhaitait pas vendre l'OM lors de sa venue à Marseille la semaine dernière.

«On en reparlera après l'officialisation»