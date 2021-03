Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Agüero, Depay... Un premier désaccord entre Koeman et Laporta ?

Publié le 11 mars 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Nommé à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta aurait ciblé plusieurs attaquants et notamment Sergio Agüero. Entraîneur du club catalan, Ronald Koeman préfèrerait miser sur Memphis Depay, en fin de contrat en juin prochain avec l’OL.

Le FC Barcelone entre dans une nouvelle ère. Président du club catalan entre 2003 et 2010, Joan Laporta a repris du service. L’homme de 58 ans, avocat de formation, a remporté dimanche dernier les élections présidentielles en devançant ses concurrents Victor Font et Toni Freixa. Un début de mandat qui promet d’être agité, alors que le FC Barcelone traverse l’une de ses pires crises de son histoire. En proie à de gros soucis financiers, le club catalan a perdu de sa superbe ces derniers mois, comme l’illustre ses performances sur la scène européenne. Face au PSG ce mercredi, les hommes de Ronald Koeman ont tenté de refaire leur retard et espéraient revivre une nouvelle remontada . Mais les espoirs du FC Barcelone ont vite été douchés par la formation parisienne. L’équipe catalane est éliminée dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions et doit désormais penser à la suite. Joan Laporta aura pour mission de convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat, en le rassurant notamment sur le projet sportif du club. Et pour tenter de le convaincre, le nouveau dirigeant du FC Barcelone envisagerait de passer à l’action dans plusieurs dossiers d’envergure.

Laporta apprécierait les qualités d'Agüero

Les besoins ont été ciblés au FC Barcelone. Le club catalan souhaiterait renforcer sa défense centrale, mais aussi son secteur offensif. Joan Laporta voudrait recruter un avant-centre et un nom se détacherait dans son esprit. Selon les informations d’ As , le nouveau président du FC Barcelone aurait pour priorité de recruter Erling Braut Haaland, sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund et annoncé dans le viseur des plus grandes équipes européennes à l’instar du Real Madrid, de Manchester City, de Manchester United ou encore du PSG. Un dossier complexe pour Joan Laporta, qui doit composer avec des moyens limités. Par conséquent, le responsable blaugrana surveillerait la situation de plusieurs autres joueurs et notamment celle de Sergio Agüero. En fin de contrat en juin prochain avec Manchester City, l’attaquant argentin paraît plus abordable pour le FC Barcelone. Les représentants du Kun auraient d’ailleurs proposé ses services au club catalan. Une offre qui ne déplairait pas à Joan Laporta. Et pour cause, le vainqueur des dernières élections présidentielles voudrait recruter le joueur de 32 ans afin notamment de convaincre Lionel Messi de rester. De son côté, Agüero ne verrait pas d’un mauvais œil un départ vers le FC Barcelone, même si pour l’heure, ce dossier ne serait pas à un stade avancé selon les dernières informations d’ El Chiringuito. Entraîneur du club catalan, Ronald Koeman voudrait également recruter un buteur, mais son choix se porterait vers un autre joueur.

Koeman ne perd pas de vue Depay