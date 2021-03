Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup à 100M€ en préparation avec Erling Haaland ?

Publié le 11 mars 2021 à 14h00 par B.C.

De retour à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta souhaiterait attirer Erling Haaland en Catalogne dès le prochain mercato estival. Une opération qui pourrait avoisiner 100M€.

Élu président du FC Barcelone ce dimanche en lieu et place de Josep Maria Bartomeu, Joan Laporta a du pain sur la planche pour relancer le club culé. Les Blaugrana sont en effet en grande difficulté sur le plan sportif et financier, pas de quoi effrayer l’avocat de formation qui a de grosses ambitions pour le prochain mercato estival. Erling Haaland et David Alaba seraient en effet les deux priorités de Joan Laporta. Si l’Autrichien sera libre de rejoindre le club de son choix cet été, cela n’est pas le cas d’Erling Haaland, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund et très courtisé sur le marché des transferts.

Une opération à 100M€ pour Haaland ?