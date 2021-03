Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi pourrait rendre un grand service à Leonardo !

Publié le 11 mars 2021 à 11h10 par A.M.

Convoité par nombreux clubs, David Alaba a vu le FC Barcelone s'immiscer dans ce dossier suite à la nomination de Joan Laporta. Mais l'avenir de Lionel Messi pourrait plomber ce dossier.

L'avenir de David Alaba va rapidement devenir un sujet très tendu. Et pour cause, l'international autrichien a affiché sa volonté de quitter le Bayern Munich à l'issue de la saison alors que son contrat arrive à échéance. Dans cette optique, de nombreux clubs sont déjà à l'affût à l'image du Real Madrid, de Chelsea, mais aussi du PSG, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Toutefois, le FC Barcelone, par le biais de Joan Laporta, pourrait également se mêler à la lutte pour l'international autrichien.

Si Messi prolonge, le Barça aura du mal à recruter Alaba