Mercato - OM : Longoria répond au projet fou de McCourt !

Publié le 11 mars 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que Frank McCourt a affiché sa volonté de remporter la Ligue des Champions, Pablo Longoria se réjouit de cette ambition.

De passage à Marseille, Frank McCourt n'a pas manqué d'afficher d'énormes ambitions au point de viser la victoire en Ligue des Champions. Des propos qu'il a confirmés dans les colonnes de L'Equipe : « C’est mieux de ne pas coller des étiquettes sur le projet, comme on a pu le faire, il faut plutôt travailler. Mais il faut communiquer. Nous sommes réalistes, mais notre objectif reste ce grand objectif ». Des propos qui ont surpris, mais qui réjouissent Pablo Longoria.

«Un propriétaire doit toujours être ambitieux»