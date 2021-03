Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va déjà faire une victime colossale au Barça ?

Publié le 10 mars 2021 à 20h00 par T.M.

Suite à l’arrivée de Joan Laporta au FC Barcelone, de nombreux joueurs devraient être vendus, y compris de grands noms.

Ça y est, le FC Barcelone va enfin pouvoir repartir sur de bonnes bases. En effet, le club catalan connait désormais son nouveau président : Joan Laporta. Elu avec une grande avance, l’homme de 58 ans a la lourde tâche de remettre le Barça sur de bons rails alors que la situation du club est préoccupante. Et à peine arrivé, Laporta a déjà de grandes priorités comme notamment l’avenir de Lionel Messi. Mais il faut également construire autour de l’Argentin et définir l’effectif de la saison prochaine. Et plusieurs joueurs actuels de Ronald Koeman pourraient ne plus être là dans quelques mois. A ce sujet, Catalunya Radio assurait que, pour diminuer la masse salariale, Joan Laporta souhaitait trouver un accord avec plusieurs joueurs et acter ainsi leur départ.

La fin de l’aventure pour Coutinho