Mercato - PSG : Un deal XXL en préparation pour Cristiano Ronaldo ?

Lié à la Juventus jusqu’en 2022, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus dès cet été. Alors que le nom du PSG revient avec insistance au moment d’évoquer son avenir, Manchester United apparaît également comme une destination possible pour le Portugais.

Éliminée dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions par le FC Porto, la Juventus pourrait procéder à d’importants changements lors du prochain mercato estival. Le club turinois enchaîne en effet les désillusions en Coupe d’Europe et se retrouve dans le dur financièrement en raison de la crise du Covid-19. Cristiano Ronaldo pourrait ainsi être quitter l’Italie à une année de la fin de son contrat, un scénario crédible si l’on en croit la presse italienne. Lassé des revers de son club, Cristiano Ronaldo ne verrait pas forcément d’un mauvais oeil un départ tandis que la Juve souhaiterait alléger sa masse salariale. Le PSG est de nouveau évoqué comme une destination possible pour la star portugaise, mais pas seulement.

L’avenir de Ronaldo chamboulé par Pogba ?