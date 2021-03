Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Issue imminente dans ce dossier de longue date !

Publié le 11 mars 2021 à 15h00 par D.M.

Le FC Barcelone serait sur le point de recruter Eric Garcia, en fin de contrat en juin prochain avec Manchester City. Le président du club catalan devrait se réunir avec son équipe dans les prochains jours afin d’évoquer le recrutement.

A la recherche d’un défenseur central depuis plusieurs mois, le FC Barcelone continuerait de suivre Eric Garcia. Formé à la Masia, le joueur de 20 ans voit son contrat avec Manchester City arriver à son terme en juin prochain et n’a pas l’intention de prolonger son bail au sein de la formation de Premier League. Nommé président du FC Barcelone dimanche dernier, Joan Laporta n’aurait pas apposé son véto dans ce dossier et souhaiterait qu’Eric Garcia pose ses valises en Catalogne durant l’intersaison..

Le transfert d'Eric Garcia évoqué dans les prochains jours