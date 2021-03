Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid passe à l'action pour Varane !

Publié le 11 mars 2021 à 15h45 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane aurait entamé les discussions avec son club pour une prolongation.

Alors que le Real Madrid se retrouve dans une situation compliquée avec Sergio Ramos, Florentino Pérez pourrait également être en difficulté avec Raphaël Varane. Le champion du monde tricolore n’a plus qu’une année et demie de contrat, et sans prolongation, son départ pourrait être d’actualité dès le prochain mercato estival. Le Real Madrid refuse en effet d’imaginer son joueur partir gratuitement en 2022, et il y a danger puisque Varane a la cote sur le marché. Le défenseur de 27 ans serait notamment dans le viseur du PSG et de Manchester United, incitant les Merengue à passer à l’action.

Discussions ouvertes pour la prolongation de Varane