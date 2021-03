Foot - Mercato - PSG

Mercato : Barcelone, PSG… L’avenir de Lionel Messi se précise !

Publié le 12 mars 2021 à 20h10 par B.C.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le FC Barcelone, Lionel Messi voit son avenir s’inscrire en pointillé, et le PSG souhaite en profiter. Cependant, le club culé tiendrait toujours la main dans ce dossier.

Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir de Lionel Messi. Même si l’attaquant de 33 ans a déjà indiqué qu’il souhaitait attendre la fin de saison avant de prendre une décision définitive pour son avenir, le nouveau président du club culé Joan Laporta a bien l’intention d’approcher rapidement son joueur pour le convaincre de prolonger son bail. En attendant, le PSG reste à l’affût dans ce dossier. D’après les informations divulguées ce vendredi par le journaliste Marcelo Bechler, le PSG serait optimiste et croirait en ses chances de récupérer Lionel Messi, ce qui provoquerait alors un séisme sur la planète foot. Cependant, le club de la capitale semble encore loin du but.

Le Barça resterait en pole, mais le PSG a un gros coup à jouer