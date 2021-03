Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une arrivée de Messi ? La réponse de ce cador européen !

Publié le 12 mars 2021 à 12h00 par T.M.

Vice-président de l’Inter Milan, Javier Zanetti s’est confié sur une arrivée de son compatriote argentin, Lionel Messi, du côté de la Lombardie.

FC Barcelone, PSG, Manchester City… Voilà les propositions qui se présenteraient à Lionel Messi pour son avenir. Aujourd’hui au Barça, l’Argentin pourrait prolonger et des discussions devraient prochainement se tenir avec Joan Laporta. Néanmoins, Messi pourrait également partir libre à la fin de la saison et le PSG et Manchester City se tiendraient notamment prêts pour l’accueillir. Une lutte à laquelle l’Inter Milan a souvent été mêlé. A plusieurs reprises, il a été question d’une possible arrivée de Lionel Messi en Lombardie. Est-ce encore le cas ? La question a été posée à Javier Zanetti.

« Messi est un joueur du FC Barcelone »