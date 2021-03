Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria a un plan bien précis pour son avenir !

Publié le 12 mars 2021 à 11h15 par H.G.

Alors qu’il serait sur le point de parapher un nouveau contrat au PSG, Angel Di Maria se serait fixé une feuille de route pour son avenir à Paris et ailleurs ensuite.

Si les dossiers Neymar et Kylian Mbappé monopolisent l’attention, il convient de ne pas oublier que les dossiers Juan Bernat et Angel Di Maria sont tout aussi importants pour le PSG, et même plus urgent. En effet, les deux derniers cités arriveront au terme de leur contrat en juin prochain, et Paris n’a donc pas le choix de les prolonger afin de ne pas les voir s’en aller librement. Mais fort heureusement, les choses avanceraient dans le bon sens avec les deux hommes, et ce tout particulièrement avec celui qu’on surnomme El Fideo . Effectivement, RMC Sport a annoncé ce jeudi qu’Angel Di Maria et le PSG ont trouvé un accord total dans l’optique d’une prolongation d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2022.

Une prolongation pour une dernière année en Europe ?