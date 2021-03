Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation fracassante sur les intentions de McCourt avec Eyraud !

Publié le 12 mars 2021 à 10h10 par D.M.

Propriétaire de l'OM, Frank McCourt n'avait pas l'intention de se séparer de Jacques-Henri Eyraud malgré ses divergences avec les supporters. Mais la mise en demeure adressée aux groupes de supporters a été la goutte de trop...

« Sacrifier Eyraud était la solution ? Je ne vois pas ça comme ça. C’était important de faire un changement. Je ne parle pas de sacrifice mais c’était la bonne décision au bon moment (...) C’était un voyage important. Je voulais calmer les choses et reconnecter toutes les composantes. Je me suis dit qu’il fallait que je vienne plus souvent. Oui, je ressentais qu’il fallait calmer les choses » déclarait Frank McCourt il y a quelques jours afin de justifier son choix de se séparer de Jacques-Henri Eyarud. Président de l’OM depuis 2016, l’homme de 52 ans a été démis de ses fonctions et remplacé par Pablo Longoria, qui occupait le rôle de head of football . Néanmoins, Eyraud devrait continuer de représenter l’OM dans les instances, Frank McCourt estimant qu’il avait fait du bon travail au sein des instances.

Dans un premier temps, McCourt ne voulait pas écarter Eyraud