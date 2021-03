Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse annonce de Longoria sur le recrutement de l’OM !

Publié le 11 mars 2021 à 19h15 par T.M.

Plus que jamais aux commandes de l’OM désormais, Pablo Longoria ne laissera rien au hasard concernant le recrutement des Phocéens.

Exit Jacques-Henri Eyraud, Frank McCourt a décidé de faire confiance à Pablo Longoria pour mener à bien son projet à l’OM. Anciennement « Head of Football » du club phocéen, l’Espagnol est désormais président et a les pleins pouvoirs pour remettre l’OM sur de bons rails. Et cet été, Longoria sera notamment très attendu pour le recrutement marseillais. Alors que l’argent ne coulera pas à flot, le président olympien devra redoubler d’ingéniosité pour amener du sang neuf à Jorge Sampaoli, tout en essayant de récupérer le meilleur prix des différentes ventes qui seront actées.

« Une condition cruciale pour les futurs recrutements »