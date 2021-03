Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’aveu de Pochettino sur son échange avec Lionel Messi !

Publié le 11 mars 2021 à 23h15 par T.M.

Ce mercredi, après la rencontre entre le PSG et le FC Barcelone, Lionel Messi et Mauricio Pochettino se sont pris dans les bras et ont échangé quelques mots. Mais qu’ont pu se dire les deux Argentins ?

Et si Lionel Messi avait disputé ce mercredi son dernier match de Ligue des Champions avec le FC Barcelone ? Eliminé par le PSG, le club catalan va désormais se concentrer sur la Liga et la Coupe du Roi, mais l’avenir de l’Argentin reste bien évidemment au centre de toutes les discussions. En fin de contrat, La Pulga doit prendre une décision concernant la suite de sa carrière. Alors que l’élection de Joan Laporta au poste de président du Barça pourrait convaincre Messi de prolonger, un départ libre ne serait clairement pas à exclure. Pour aller où ? Le PSG est l’une des destinations les plus probables, pouvant notamment compter sur la connexion argentine avec Mauricio Pochettino pour convaincre Lionel Messi.

Quelle discussion entre Messi et Pochettino !