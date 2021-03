Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud, Longoria... McCourt ne regrette pas sa révolution !

Publié le 8 mars 2021 à 3h15 par A.M.

Dix jours après sa révolution au sein de l'organigramme de l'OM, Frank McCourt ne regrette rien et explique les changements.

Voilà désormais dix jours que l'Olympique de Marseille a publié son communiqué notifiant de grands changements en interne. En plus de l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc du club, Jacques-Henri Eyraud a été remplacé par Pablo Longoria à la présidence de l'OM. Un choix largement commenté que Frank McCourt a encore une fois tenu à justifier.

«C’était important de faire un changement»