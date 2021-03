Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bin Talal, McCourt… Nouvelle annonce retentissante sur la vente !

Publié le 8 mars 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations sur une possible vente de l’OM au prince saoudien Al-Walid Bin Talal, Frank McCourt réitère son envie de conserver le club phocéen en sa possession.

Ces derniers mois, plusieurs opérations de rachat de l’OM ont été mises en place, et la dernière concerne le prince saoudien Al-Walid Bin Talal. Selon certaines sources qui ont affirmé leur position avec force, le deal serait d’ailleurs déjà bouclé entre Frank McCourt et Bin Talal, mais le propriétaire américain de l’OM n’a cessé de démentir en boucle la vente du club phocéen. Et dans un entretien accordé à Téléfoot dimanche, McCourt en a remis une couche…

« L’OM n’est pas à vendre »