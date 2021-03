Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel a bel et bien tenté un coup avec cet international allemand !

Publié le 8 mars 2021 à 1h15 par La rédaction

Évoluant à Chelsea, Antonio Rüdiger était proche d'un départ l'été dernier, et le PSG était bel et bien désireux de s'attacher ses services.

L’été dernier, le PSG cherchait du renfort défensif pour pallier le départ de Thiago Silva à Chelsea. Plusieurs noms sont ainsi apparus dans la presse, dont celui d'Antonio Rüdiger. L'international allemand de Chelsea était en manque de temps de jeu du côté de Londres, et son départ était à l'ordre du jour. Un joueur apprécié par Thomas Tuchel, qui semblait même vouloir revenir à la charge lors du mercato hivernal s'il n'avait pas été démis de ses fonctions par le PSG. Un intérêt confirmé ce dimanche par le média Goal .

Chelsea et Thomas Tuchel travaillent pour prolonger Rudiger