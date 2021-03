Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli menacé pour l’été prochain ? La réponse !

Publié le 8 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

En cas de mauvais résultats dans mois à venir avec l’OM, Jorge Sampaoli pourrait-t-il déjà se retrouvé menacé l’été prochain ? Omar Da Fonseca a livré quelques éléments de réponse à ce sujet.

C’est un fait, Jorge Sampaoli ne débarque pas dans le contexte le plus évident possible sur le banc de l’OM, puisque le club phocéen pointe à la 8e place de Ligue 1 et vient de traverser une sérieuse crise avec ses supporters. Mais faut-il pour autant imaginer que Pablo Longoria décide d’écourter le séjour de son nouvel entraîneur argentin en fin de saison si ses six premiers mois avec l’OM n’ont pas vraiment été convaincants ?

« Quoi qu’il arrive, il aura la possibilité de construire »