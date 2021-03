Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce message fort sur le choix de Jorge Sampaoli !

Publié le 7 mars 2021 à 17h45 par T.M.

Alors que Jorge Sampaoli s’est engagé jusqu’en 2023 avec l’OM, Omar Da Fonseca s’est prononcé sur le choix de son compatriote argentin de débarquer chez les Phocéens.

Suite à la mise à pied d’André Villas-Boas début février, Pablo Longoria s’était mis en quête d’un nouvel entraîneur pour l’OM. Et après avoir étudié de nombreux profils, le désormais président marseillais a jeté son dévolu sur Jorge Sampaoli, qui officiait alors sur le banc de l’Atlético Mineiro. Après de longues négociations avec le club brésilien, un accord a finalement été trouvé pour que l’Argentin puisse s’en aller et ainsi s’engager avec l’OM. Une fois libre, plus rien ne le retenait donc de débarquer à Marseille, où il a paraphé un contrat jusqu’en 2023.

« Il veut montrer qu'il n'a pas de doutes