Mercato - OM : Cette annonce sur l’avenir de Jorge Sampaoli !

Publié le 7 mars 2021 à 16h00 par T.M.

Arrivant dans un contexte délicat à l’OM, Jorge Sampaoli pourrait-il n’être que de passage ? Omar Da Fonseca s’est prononcé sur l’avenir de son compatriote argentin.

D’ici quelques heures, Jorge Sampaoli va enfin pouvoir prendre les commandes de l’OM. Observant actuellement une quarantaine en raison du contexte sanitaire, l’Argentin va prochainement être autorisé à prendre ses fonctions. Et entre Sampaoli et l’OM, le mariage a tout pour fonctionner compte tenu de la ferveur de chacun. Un amour qui pourrait toutefois faire quelques étincelles. Alors que le climat sur la Canebière n’est pas le plus simple, l’entraîneur de 60 ans a un caractère explosif. De quoi compromettre son aventure chez les Phocéens ?

« Il terminera la saison et aura la possibilité de construire son équipe la saison prochaine »