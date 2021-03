Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette incroyable révélation sur l'arrivée de Cabella !

Publié le 8 mars 2021 à 1h00 par La rédaction

Prêté par l'OM à l'ASSE en 2017, Rémy Cabella n'a pris part à aucune rencontre entre les deux équipes cette saison-là et ce, en raison d'une clause qui a échappé aux dirigeants des Verts.

Avant de rejoindre la Russie et le club de Krasnodar en 2019, Rémy Cabella a montré l'étendue de son talent au sein du championnat de France. Alors qu'il a récemment confié à France Football qu'il ne fermait pas la porte à un retour en Ligue 1, le meneur de jeu a notamment évoqué la possibilité de revenir à Saint-Étienne, club au sein duquel il a évolué entre 2017 et 2019. À l'époque, l'ASSE était parvenu à se faire prêter Rémy Cabella par l'Olympique de Marseille. Une transaction qui ne s'était vraiment passée comme prévu en raison d'une clause passée inaperçue et qui a empêché l'ancien numéro 7 des Verts d'affronter l'OM.

« Personne ne percute que l'OM a rajouté un alinéa qui stipule que Cabella ne peut pas jouer contre l'OM »