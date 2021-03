Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait son principal adversaire pour Kean !

Publié le 7 mars 2021 à 22h45 par A.C.

Actuellement prêté par Everton, Moise Kean pourrait poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain.

C’est un joli coup signé Leonardo. A la recherche d’une doublure de Mauro Icardi l’été dernier, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a réussi à décrocher le prêt de Moise Kean. Et l’attaquant arrivée d’Everton a finalement fait plus, que jouer les doublures d’Icardi ! Il a marqué 17 buts en 31 rencontres toutes compétitions confondues et a notamment participé à la large victoire face au FC Barcelone, lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions (1-4). Mais son prêt ne comporte aucune option d’achat et Leonardo semble déterminé à tout faire, afin de garder Kean au PSG.

La Juventus souhaite rapatrier Moise Kean