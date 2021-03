Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo campe sur ses positions pour Moise Kean

Publié le 5 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

Véritable satisfaction de cette saison, Moise Kean pourrait ne pas retourner à Everton cet été, club qui l’a prêté au PSG. La cause ? La détermination de Leonardo de conserver Kean pour le prochain exercice.

Testé positif au Covid-19 mercredi matin, Moise Kean n’a pas pris part à la victoire du PSG à Bordeaux dans la soirée et devrait également manquer le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions mercredi prochain face au FC Barcelone en raison de la période d’isolement à respecter. Cependant, ce n’est pas uniquement pour sa situation sanitaire que Kean fait parler de lui dans la presse ces derniers, mais plutôt pour cause de son avenir. En effet, prêté jusqu’en juin prochain au PSG, Moise Kean devra retourner à Everton en fin de saison si aucun accord ne venait à être trouvé entre les directions parisiennes et du club de Liverpool d’ici-là.

Leonardo ne lâcherait rien pour Kean