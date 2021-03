Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est sous pression pour Moise Kean !

Publié le 3 mars 2021 à 21h45 par A.C.

Actuellement prêté par Everton, Moise Kean pourrait quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison.

Arrivé sur la pointe des pieds, Moise Kean a profité de la longue absence de Mauro Icardi pour exploser au Paris Saint-Germain. Mais il pourrait ne plus être là la saison prochaine ! L’Italien n’est en effet que prêté par Everton et si Leonardo semble vouloir le garder au PSG, rien n’est encore assuré. Surtout qu’un autre club pourrait faire irruption dans ce dossier. La presse italienne explique en effet que la Juventus souhaiterait récupérer son ancien joueur, parti à Everton en 2019.

Moise Kean pour remplacer Dybala ?