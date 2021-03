Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau coup de tonnerre dans ce dossier sensible !

Publié le 8 mars 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Jordan Amavi semblait parti pour quitter gratuitement le club phocéen. Mais ce dossier est totalement relancé…

« Les fins de contrat de Thauvin et Amavi ? Si, dans le contexte actuel, des joueurs pensent que l’on va leur dérouler le tapis rouge et augmenter leur salaire de 50 %, ils vont connaître des désillusions. Ce qui est sûr, c’est que je pense qu’il y a des joueurs qui sont un peu dans un déni de réalité par rapport à ce que vit le football aujourd’hui », indiquait dernièrement Jacques-Henri Eyraud dans les colonnes de So Foot , laissant donc clairement entendre que Florian Thauvin et Jordan Amavi quitteraient l’OM libres en fin de saison, à l’issue de leurs contrats respectifs. Mais le dénouement pourrait finalement être bien différent pour le latéral gauche olympien.

Amavi parti pour prolonger

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dimanche, Jordan Amavi semble finalement bien parti pour signer un nouveau contrat de trois ans avec l’OM, et cette annonce pourrait être officialisée dans les prochains jours. Un gros coup de tonnerre, alors qu’Amavi semblait promis à un départ libre l’été prochain. D’ailleurs, le Milan AC et Arsenal sont sur les rangs, mais l’OM devrait finalement parvenir à le prolonger.