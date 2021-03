Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid fixe une énorme condition à Sergio Ramos !

Publié le 12 mars 2021 à 9h45 par A.M.

Alors que Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé son contrat au Real Madrid, Florentino Pérez n'aurait pas l'intention de modifier son offre et maintient la pression sur son capitaine.

L'avenir de Sergio Ramos au Real Madrid semble plus menacé que jamais. Et pour cause, le contrat de l'international espagnol s'achève en juin prochain, et pour le moment, il n'a rien signé. « Il y a beaucoup d'incertitude. J'aimerais pouvoir dire quelque chose, mais il n'y a rien de nouveau (...) Je vous garantis que lorsqu'il y en aura des nouvelles, je serai le premier à l'annoncer. Mais maintenant, je suis calme. Maintenant, je me concentre pour savourer cette année », confiait d'ailleurs le capitaine merengue en conférence de presse. Il faut dire que le Real Madrid maintiendrait ses intentions, alors que le PSG serait toujours à l'affût dans ce dossier.

Sergio Ramos doit accepter de baisser son salaire