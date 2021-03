Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un avenir au Barça ? La réponse de Sergio Ramos !

Publié le 12 mars 2021 à 0h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid et rejoindre le club qu'il désire l'été prochain. Dans le flou quant à son avenir, le capitaine merengue est sûr d'une seule chose : sa prochaine destination ne sera pas le FC Barcelone.

Arrivé à l'été 2005, Sergio Ramos est sur le point d'achever sa 16ème saison avec le Real Madrid, et elle pourrait être la dernière. Sous contrat jusqu'au 30 juin, le capitaine du club merengue peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit en fin de saison, et ce, depuis le 1er janvier. S'il ne prolonge pas très vite, Sergio Ramos devrait donc migrer vers d'autres horizons l'été prochain. Et comme il l'a expliqué ce jeudi soir, il est encore loin d'avoir rempilé avec le Real Madrid. « Mon renouvellement ? Il y a beaucoup d'incertitude. J'aimerais pouvoir dire quelque chose, mais il n'y a rien de nouveau. Je pense juste à revenir de ma blessure et à terminer la saison de la meilleure façon possible. Il n'y a rien de nouveau pour ce renouvellement. Je vous garantis que lorsqu'il y en aura des nouvelles, je serai le premier à l'annoncer. Mais maintenant, je suis calme. Maintenant, je me concentre pour savourer cette année », a confié le vétéran de 34 ans lors d'une conférence de presse.

«Jouer au FC Barcelone ? Ce n'est pas une option»