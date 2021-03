Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos en rajoute une couche sur son avenir !

Publié le 11 mars 2021 à 21h15 par T.M.

Le flou est total concernant l’avenir de Sergio Ramos. D’ailleurs, comme l’a bien expliqué le défenseur du Real Madrid, rien n’a bougeait pour le moment.

En fin de contrat, Sergio Ramos ne sait pas où il jouera la saison prochaine. Aujourd’hui au Real Madrid, l’Espagnol n’arrive pas à se mettre d’accord avec Florentino Pérez pour une prolongation. De quoi par conséquent ouvrir la porte à un possible départ libre à l’issue de la saison et cela n’aurait pas échappé à certains à l’instar du PSG. Et ce jeudi, à l’occasion d’une conférence de presse pour la sortie d’un documentaire le concernant, Sergio Ramos a entretenu le mystère, assurant : « Ma prolongation ? Il y a beaucoup d'incertitude. J'aimerais pouvoir dire quelque chose, mais il n'y a rien de nouveau ».

