Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Sergio Ramos prend position !

Publié le 11 mars 2021 à 21h00 par T.M.

Pour cet été, le Real Madrid verrait les choses en grand, rêvant de Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Deux dossiers évoqués par Sergio Ramos.

Après une cure d’austérité ces derniers mois, le Real Madrid pourrait se lâcher sur le marché des transferts cet été. Bien que la situation financière des Merengue ne soit pas encore au top, Florentino Pérez voudrait frapper très fort, rêvant de s’offrir les deux prodiges actuels du football mondial, à savoir Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Des rêves qui ont toutefois un prix et rien ne dit que l’attaquant du PSG et celui du Borussia Dortmund débarqueront au Real Madrid.

« Cela sera plus difficile de recruter Mbappé »