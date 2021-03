Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de Leonardo sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 11 mars 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors que Kylian Mbappé arrivera à la fin de son contrat le 30 juin 2022 au Paris Saint-Germain, Leonardo a une nouvelle fois réitéré son intention de prolonger l’international français tout en fixant un cap clair dans le dossier.

Arrivé au PSG à l’été 2017 quelques semaines après Neymar, Kylian Mbappé est désormais à la croisée des chemins dans la capitale française. En effet, tandis que son contrat expirera le 30 juin 2022, soit dans moins d’un an et demi, l’international français va rapidement devoir prendre position pour son avenir, que ce soit dans le sens d’une prolongation ou d’un départ. Si le PSG aimerait bien évidemment parvenir à le convaincre de parapher un nouveau bail pour qu’il s’inscrive dans la durée à Paris, il pourrait néanmoins n’avoir d’autre choix que de le vendre au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts s’il n’a pas prolongé d’ici-là afin de s’épargner le risque d’un départ libre un an plus tard. Problème, pour l’heure, le PSG ne serait toujours pas fixé. Et pour cause, comme il l’a fait savoir à de nombreuses reprises, Kylian Mbappé réclame encore un laps de temps pour se décider sur son avenir, chose qui est interprétée par certains comme une volonté de l’attaquant de 22 ans de gagner du temps afin d’avoir la possibilité de s’en aller l’été prochain.

« Aujourd'hui il n'y a pas d’inquiétude »