Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Leonardo sur une arrivée de Lionel Messi !

Publié le 11 mars 2021 à 19h10 par T.M.

Au lendemain de la qualification du PSG face au FC Barcelone en Ligue des Champions, Leonardo a été interrogé sur une arrivée de Lionel Messi au sein du club de la capitale.

Au coup de sifflet final de la rencontre entre le PSG et le FC Barcelone, Lionel Messi et Angel Di Maria sont tombés dans les bras. Et si les deux Argentins se retrouvaient la saison prochaine sous le maillot parisien ? Cela fait maintenant plusieurs semaines que la Pulga est évoquée du côté du PSG, où les appels du pied ont été nombreux pour le convaincre de rejoindre le Parc des Princes. Alors que ce feuilleton est très loin d’être terminé, d’autant plus que Messi n’a toujours pas réglé son avenir au Barça, Leonardo a été interrogé sur le dossier à l’occasion de son passage au micro de RMC ce jeudi.

« Il n’y a rien de concret, un projet, pour quelque chose »