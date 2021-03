Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Déjà un gros problème à venir pour Laporta avec Griezmann ?

Publié le 11 mars 2021 à 22h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone songerait à se séparer d’Antoine Griezmann au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, l’international français n’aurait pas l’intention d’aller voir ailleurs.

Arrivé à l’été 2019, Antoine Griezmann n’a jamais réussi à convaincre au FC Barcelone. En effet, malgré quelques bonnes performances, l’international français ne parvient à performer sur la durée et ne justifie donc pas les 120 M€ que le Barça a investi pour l’arracher à l’Atlético de Madrid. Et face à cette situation, la nouvelle direction des Blaugrana présidée par Joan Laporta songerait à se séparer de l’ancien joueur de la Real Sociedad au cours de la prochaine session estivale des transferts. Seulement voilà, tout indique que la tâche du FC Barcelone dans cette optique ne sera pas aisée.

Antoine Griezmann est épanoui au FC Barcelone !