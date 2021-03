Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 mars 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 12 mars 2021 à 8h16

En difficulté du côté de la Juventus, Cristiano Ronaldo semble plus que jamais sur le départ. Et alors que la porte serait ouverte au PSG, celle d'un retour au Real Madrid pourrait également s'entrouvrir.

L'avenir de Cristiano Ronaldo devrait être le dossier brûlant des prochaines semaines. Et pour cause, après l'élimination de la Juventus contre le FC Porto en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Portugais serait lassé de ce nouvel échec et souhaiterait partir afin de se lancer dans une dernière aventure européenne. Un départ auquel la Vieille Dame ne s'opposerait afin d'économiser le salaire mirobolant du quintuple Ballon d'Or dont le contrat court jusqu'en juin 2022. D'après Le Parisien , le PSG aurait d'ailleurs rouvert ce dossier.

Un retour au Real Madrid est envisagé !