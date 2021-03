Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme désillusion pour Leonardo avec Cristiano Ronaldo ?

Publié le 11 mars 2021 à 22h10 par A.D.

Annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo pourrait notamment quitter la Juventus pour le PSG. Toutefois, un départ pourrait être très compliqué à réaliser. Explications.

Opposée à Porto en huitième de finale de la Ligue des Champions, la Juventus a été éliminée à la surprise générale. Une catastrophe qui pourrait totalement relancer l'avenir de Cristiano Ronaldo. En effet, la star portugaise serait désormais sur le départ et le PSG pourrait sauter sur l'occasion pour se l'offrir lors du prochain mercato estival. Toutefois, le club emmené par Mauricio Pochettino devrait manquer de moyens pour finaliser l'opération Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo bloqué à la Juve ?