Foot - Mercato - PSG

Mercato : L’opération Cristiano Ronaldo au PSG facilitée par Jorge Mendes ?

Publié le 11 mars 2021 à 16h30 par Bernard Colas

En difficulté à la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait changer d’air dès le prochain mercato estival. Le PSG suivrait avec attention la situation du quintuple Ballon d’Or en Italie, et la présence de Jorge Mendes dans ce dossier pourrait grandement aider les Parisiens.

Difficile de qualifier le passage de Cristiano Ronaldo à la Juventus comme un flop, et pourtant, ce débat commence à enfler en Italie. Recruté pour faire passer un cap au club turinois en Ligue des champions, le Portugais a connu un nouvel échec cette semaine avec l’élimination de la Juve par le FC Porto. Depuis son arrivée en 2018, le Portugais s’est pourtant montré impressionnant en étant impliqué sur 114 buts (99 inscrits, 22 passes décisives) en 121 apparitions, des statistiques étourdissantes pour un joueur ayant fêté ses 36 ans en février dernier. Mais dans le contexte actuel, cela ne suffit pas à l’ancien du Real Madrid pour se défaire des critiques. Alors que la Juventus traverse une crise sportive, en étant reléguée à 10 points du leader interiste en Serie A, l’épidémie du Covid-19 bouscule également l’écurie bianconeri qui souhaite rééquilibrer ses comptes. Les 31M€ nets perçus chaque année par l’attaquant pèsent lourd sur les finances turinoises, de quoi précipiter un éventuel transfert dès l’été prochain. Une prolongation de Cristiano Ronaldo semble en effet peu probable dans le contexte actuel comme le révélait il y a quelques jours Sport Mediaset, ce qui pourrait alors inciter la Juve à se séparer de sa star à une année de la fin de son contrat. Peu de clubs peuvent toutefois prétendre à la signature de Cristiano Ronaldo, mais le PSG fait partie des privilégiés à en croire la presse transalpine, et la direction parisienne l’aurait bien compris.

Le PSG rouvre le dossier Cristiano Ronaldo

Alors que le club de la capitale est cité par plusieurs médias italiens comme une destination possible pour Cristiano Ronaldo, Le Parisien confirme ce jeudi que le PSG est positionné sur le quintuple Ballon d’Or. L’état-major qatari a toujours rêvé de mettre la main sur le Portugais depuis le rachat du PSG en 2011, et cet été pourrait enfin être le bon. D’autant que les Rouge et Bleu ont de sérieux arguments à faire valoir, à commencer par la relation forte qu’ils entretiennent avec Jorge Mendes. Le quotidien francilien indique en effet que Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, est proche de l’agent de Cristiano Ronaldo depuis l’arrivée de QSI dans la capitale. Les contacts entre les deux hommes se seraient intensifiés durant l’année 2015, lorsque le club souhaitait mettre la main sur le successeur de Zlatan Ibrahimovic, parti en 2016. Depuis, Mendes et Al-Khelaïfi sont complices, et ce dernier serait donc clairement informé des problèmes de Cristiano Ronaldo dans le Piémont. De quoi faciliter d’éventuelles négociations.

Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo proches de Jorge Mendes