Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier indice lâché sur l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 11 mars 2021 à 20h45 par T.M.

Suite à l’élimination de la Juventus en Ligue des Champions, l’avenir de Cristiano Ronaldo a pris un énorme coup de froid. La question est alors de savoir où pourrait rebondir le Portugais, sous contrat jusqu’en 2022 avec la Vieille Dame.

En 2018, Cristiano Ronaldo a filé à la Juventus, souhaitant relever un nouveau défi et continuer à gagner, notamment la Ligue des Champions. Toutefois, depuis son arrivée dans le Piémont, le Portugais n’a jamais retrouvé les sommets européens et les échecs se multiplient pour la Vieille Dame. Après l’OL la saison dernière, c’est Porto qui vient d’éliminer la Juventus en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et ce revers vient aujourd’hui relancer totalement l’avenir de Cristiano Ronaldo, qui pourrait faire ses valises en fin de saison. Les rumeurs commencent déjà à fleurir et ce jeudi, Le Parisien a notamment annoncé que le PSG n’aurait clairement pas fait une croix sur le quintuple Ballon d’Or, qui a toujours été le rêve des Qataris.

Cristiano Ronaldo veut encore briller en Europe