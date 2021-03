Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé, et maintenant ?

Publié le 12 mars 2021 à 6h45 par Th.B.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a clairement fait savoir que Kylian Mbappé sera « parisien à vie » alors que l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a toujours pas accepté de prolonger son contrat. Le suspense reste à son comble.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’attaquant du PSG n’a toujours pas décidé de prolonger ou non au Paris Saint-Germain malgré le léger coup de pression de Leonardo à France Bleu Paris. Pour le directeur sportif, qui s’est exprimé en février dernier, on se rapprocherait bientôt du moment de la décision. Néanmoins, d’après la Cadena SER , Mbappé aurait refusé trois offres différentes de prolongation de la direction parisienne, laissant le Real Madrid dans la course pour un éventuel transfert cet été.

Al-Khelaïfi n’en démord pas pour Mbappé, mais…