Mercato - OM : Nouvelle confirmation sur la vente de l’OM !

Publié le 12 mars 2021 à 5h00 par T.M.

Malgré les derniers démentis de Frank McCourt, Thibaud Vézirian a campé sur ses positions concernant la vente de l’OM.

De passage à Marseille ces derniers jours, Frank McCourt en a profité pour réaffirmer ses intentions à la tête de l’OM, un club qu’il n’avait pas l’intention de vendre. L’Américain a donc été très clair, un départ n’est pas à l’ordre du jour, démentant ainsi les différentes informations à propos d’une cession aux Saoudiens et notamment au prince Al-Walid Bin Talal. Cela fait plusieurs semaines, même plusieurs mois que ce dossier suscitent de nombreuses rumeurs. Et dernièrement, c'était Thibaud Vézirian qui avait lâché une bombe assurant que la vente de l’OM et que l’officialisation allait prochainement arriver.

« On en reparlera après l’officialisation »