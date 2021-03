Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prend une décision radicale pour Coutinho !

Publié le 11 mars 2021 à 16h00 par A.M.

Tout juste nommé président du FC Barcelone, Joan Laporta est déjà très actif en coulisses pour le mercato. Et cela passera notamment par des grosses ventes, y compris celle de Philippe Coutinho.

Président du FC Barcelone depuis dimanche, Joan Laporta a du pain sur la planche et semble déjà avoir désigné ses priorités pour le mercato estival. En effet, le successeur de Josep Maria Bartomeu souhaite recruter Erling Haaland, David Alaba ou encore Sergio Agüero. Un recrutement qui s'annonce ambitieux et audacieux compte tenu de la situation financière du Barça. Mais afin d'y parvenir, Joan Laporta semble avoir un plan bien précis qui passe notamment par la vente de joueurs.

Laporta rêve de vendre Coutinho