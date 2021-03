Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi Lionel Messi penche pour un départ…

Publié le 12 mars 2021 à 0h15 par La rédaction

Certaines révélations sorties en Espagne aujourd’hui permettent de tirer certaines déductions au sujet de l’avenir de Lionel Messi. Analyse.

Sur le plateau de l’émission El Chiringuito , le journaliste Quim Domenech a livré quelques précisions dans le dossier Lionel Messi, indiquant que l'attaquant argentin attendrait de connaître le choix de Kylian Mbappe avant trancher définitivement pour son avenir. Domenech explique en effet que si Messi annonce au Barça qu'il ne veut pas prolonger son contrat, et que dans le même temps l'attaquant français prolonge le sien au PSG, il ne recevra sans doute pas d'offres du club de la capitale. Selon le journaliste espagnol, Lionel Messi attendra de connaître le choix de Kylian Mbappé pour ne pas prendre de risque.

Si Messi attend le choix de Mbappe…

Tout cela apparaît tout à fait logique, et tendrait à confirmer qu’en l’état, Lionel Messi est plus dans l’état d’esprit de quitter Barcelone et qu’il ne croit pas en la capacité du club catalan de lui présenter un projet et un contrat suffisamment convaincant. En effet, s’il penchait pour prolonger à Barcelone, Lionel Messi n’aurait en aucun cas besoin d’attendre le choix de Mbappe. En revanche, s’il attend le choix de Mbappe…