Mercato - Barcelone : L’avenir de Lionel Messi serait déjà tout tracé !

Publié le 12 mars 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que son avenir reste flou, Lionel Messi aurait prévu de finir sa carrière en Major League Soccer à l’Inter Miami, franchise de David Beckham.

Lionel Messi sur le départ ? Bien que Joan Laporta ait clairement fait savoir après son élection au poste de président que sa volonté première était de prolonger le contrat de Lionel Messi, aucune décision n’aurait été prise au sein du clan Messi. Cependant, d’après les informations divulguées par la Cadena SER , le père de Lionel Messi aurait annulé une rencontre pour une potentielle arrivée du PSG après avoir appris l’élection de Joan Laporta. Qu’il reste au FC Barcelone ou décide d’ailleurs, le capitaine du Barça connaît déjà la suite.

Lionel Messi rejoindrait David Beckham en 2023